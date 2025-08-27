Ciudad Juárez.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) arrestaron a Alfredo P. M., de 61 años, por su presunta responsabilidad en los delitos de robo, desobediencia y resistencia de particulares, así como lo que resulte.

La intervención ocurrió luego de que agentes municipales atendieran un llamado al número comunitario de Distrito Oriente (656-597-42-13), donde se reportó un robo en el cruce de las calles Camperos y Pedro Rosales de León, en la colonia Misiones I.

Al llegar al lugar, testigos señalaron a un hombre que llevaba consigo un televisor robado del negocio “La Mercadería”, motivo por el cual fue intervenido. Durante la detención, el sujeto se mostró violento e intentó golpear a uno de los agentes, por lo que fue asegurado.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el detenido estaría vinculado al incendio registrado en dicho establecimiento, ya que existen imágenes de videovigilancia que lo señalan como responsable de ambos hechos.

Tras la lectura de derechos, Alfredo P. M. fue consignado ante la autoridad investigadora correspondiente, que determinará su responsabilidad en los delitos mencionados.