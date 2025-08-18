Detienen a sexagenario por agredir a novia a golpes en la vía pública

Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó del arresto de un hombre, luego de ser sorprendido en la vía la pública agrediendo a su novia a golpes.

En un comunicado se informó que Gerardo D. O. de 69 años, fue detenido en el cruce de la avenida Paseo de la Victoria y calle Rigoberta Menchú, en la colonia Cielo Vista

La corporación agregó que otras nueve personas fueron detenidas por su responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar en hechos distintos.

Julio César C. G de 58 años, fue detenido en el cruce de las calles Refugio de la Libertad y Tierra de Fuego, en la colonia Parajes del Sur, luego de agredir físicamente a su esposa y causarle daños materiales, esto tras sostener una discusión familiar al encontrarse en estado de ebriedad.

Gabriela G. R. de 37 años, fue detenida en el cruce de las calles Loma Escondida y Ampliación Puerto de Palos, en la colonia El Sauzal, luego de que su pareja la señaló de agredirla física y verbalmente.

Ramiro R. R. de 37 años, fue detenido en el cruce de las calles Antonio Guillixique y 8 de Diciembre, en la colonia Fray García de San Francisco, al ser señalado directamente por su madre, por agredirla físicamente tras un desacuerdo familiar.

José Ismael I. Z. de 20 años, fue detenido en el cruce de las calles Año 1811 y Lucio Blanco, en la colonia Parque Ignacio Allende, luego de que su esposa lo señaló de haberla golpeado tras una discusión por celos.

Joshua Alexander M. de 22 años, fue detenido en el cruce de la avenida de los Insurgentes y Carlos Peza, en la colonia Burócrata, al ser denunciado por su esposa de haberla golpeado después de una discusión cuando este se encontraba en estado de ebriedad.

Jafeth Antonio A. V. de 22 años, fue detenido en el cruce de las calles Calchaquíes y Chamulas, en la colonia Aztecas, al ser denunciado por su esposa de haberla golpeado después de una discusión por celos.

Dante A. B. de 29 años, fue detenido en el bulevar Manuel Gómez Morín, en el fraccionamiento Partido Senecú, al ser denunciado por su madre de haberla golpeado tras sostener un desacuerdo por problemas económicos.

Luis Javier R. R. 28 años, fue detenido en el cruce de las calles Salomón Acosta Baylón y Soneto 156, en la colonia Carlos Castillo Peraza, al ser denunciado por su esposa luego de haberla agredido físicamente después de un desacuerdo marital.

Gerardo D. O. de 69 años, fue detenido en el cruce de la avenida Paseo de la Victoria y calle Rigoberta Menchú, en la colonia Cielo Vista, luego de ser sorprendido en la vía la pública agrediendo a su novia a golpes.

Samuel P. de 37 años, fue detenido en el cruce de las calles Pradera del Sauzal y Despertar, en la colonia Tierra Nueva I, luego de que fue señalado de agredir físicamente a su pareja sentimental y de amenazarla de muerte con una hoja de cuchillo.

“Previa lectura de derechos, fueron consignados ante la autoridad por su responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado”, informó el documento.