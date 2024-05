Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad informó sobre la detención de José Miguel V. M., Bryan Alexis C. M., Jesús José A. V., Eldie C. C. y un adolescente, quienes serán investigados por el delito de homicidio.

Agentes de la Policía vieron que en las calles Paseo del Portal y Paseo de la Plaza, del fraccionamiento Villa Colonial, varias personas se peleaban.

Los policías abordaron a las personas para indicarles que serían presentadas ante un juez Cívico, entonces, se comportaron de manera agresiva, por lo que fueron arrestados por el delito de desobediencia y resistencia de particulares.

Los detenidos cumplen con las características de los presuntos responsables del homicidio de un hombre que fue calcinado.

De acuerdo con el informe, las personas comenzaron a culparse entre ellos por el asesinato.