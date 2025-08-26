Detienen a paseña y a menor por robar abarrotes

Ciudad Juárez.- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), adscritos al Distrito Poniente, capturaron a Amy Janine R., originaria de El Paso, Texas, y a su cómplice, un adolescente, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo con violencia y por delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Elementos municipales que realizaban labores de vigilancia en la colonia Granjas de Chapultepec atendieron un reporte al número de emergencia 911, donde se denunció un robo con violencia en una tienda de abarrotes ubicada en el cruce de las calles Tildó y Cuarta.

Al llegar al lugar, se entrevistaron con las víctimas, quienes manifestaron que momentos antes dos sujetos armados habían ingresado al establecimiento y sustrajeron el dinero de las ventas del día, para luego huir a bordo de un automóvil Ford Mustang negro con franjas rojas, donde los esperaba al volante una mujer.

Con los datos obtenidos, los agentes implementaron acciones de búsqueda y localizaron un automóvil con las mismas características en la avenida De los Aztecas y calle Profesora María Edme Álvarez, de la colonia Independencia II.

Por protocolos de seguridad, marcaron el alto a los tripulantes y, al realizarles una inspección preventiva, localizaron lo siguiente:

Un arma de fuego tipo pistola calibre .40.

Un cargador con 10 cartuchos útiles del mismo calibre.

Dinero en efectivo distribuido en billetes de diversas denominaciones, con un total de 2 mil 100 pesos.

Tras la lectura de derechos, Amy Janine R., de 23 años, y un adolescente de 17 años, fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos mencionados.