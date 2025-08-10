Detienen a pareja con un kilo de cocaína y mil dólares en Juárez

Ciudad Juárez.– Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), adscritos al Grupo de Operaciones Especiales (GOE), capturaron a Laura C. y a Juan Manuel M. H. y/o Damián Alejandro A. M., por la probable comisión de delitos contra la salud y promoción de conductas ilícitas.

Agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en el cruce de las calles Camino Viejo a Zaragoza y Quinta Angélica, en el fraccionamiento Antara, detectaron un vehículo Chevrolet Sonic gris, modelo 2017, conducido a exceso de velocidad.

Por protocolo de seguridad, le marcaron el alto al conductor y durante una inspección preventiva localizaron debajo del asiento del copiloto una bolsa de plástico con cuatro paquetes envueltos en cinta café que contenían una sustancia sólida blanca con características similares a la cocaína, con un peso aproximado de 1 kilogramo cada uno.

Los detenidos, identificados como Laura C., de 44 años, y Juan Manuel M. H. y/o Damián Alejandro A. M., también de 44 años, intentaron evadir su situación jurídica ofreciendo a los policías mil dólares, cantidad que fue asegurada como evidencia por el delito de promoción de conductas ilícitas.

Previa lectura de derechos, ambos fueron consignados ante la autoridad correspondiente para que se determine su responsabilidad en los hechos.