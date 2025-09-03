Detienen a hombre por golpear a su pareja

Ciudad Juárez.– Agentes adscritos a las Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI), como parte del plan estratégico de seguridad en la ciudad, capturaron a Javier Z. G., por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar.

El arresto ocurrió luego de que los elementos atendieran un llamado al número de emergencia 911, donde se reportaba un caso de violencia familiar en un domicilio ubicado en el cruce de las calles General Julio Acosta y General Ponciano Arriaga, en la colonia Revolución Mexicana.

En el lugar, los agentes auxiliaron a una mujer que solicitó ayuda tras ser agredida por su pareja sentimental. La víctima señaló directamente al agresor, quien salía del domicilio, identificándose como Javier Z. G., de 40 años.

Tras la lectura de sus derechos, el hombre fue consignado ante la autoridad correspondiente para determinar su presunta responsabilidad en el delito.