Detienen a hombre por destruir cámara de vigilancia con una pala

Ciudad Juárez.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) capturaron a un hombre señalado por el delito de daños al patrimonio municipal.

En un comunicado se informó que agentes municipales en la colonia Riberas del Bravo, atendieron un llamado del operador de emergencia 9-11, donde reportó a un sujeto causando daños a la cámara de vigilancia ubicada en el cruce de las calles Rivera del Cubilete y Antonio García.

Los uniformados se percataron de que un sujeto que reunía las características proporcionadas a la denuncia y el sujeto huyó al momento de ver la presencia de las unidades policiacas, siendo abordado en el cruce de las calles Riveria del Cubilete y Rivera del Real.

Al ser abordado por protocolos de seguridad, se le aseguró una herramienta de trabajo la cual presuntamente utilizó para cometer el delito, siendo detenido quien dijo llamarse Julio César O. O. de 34 años.

“Previa lectura de derechos, fue consignado ante la autoridad por su responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado”, emitió el documento.