Ciudad Juárez.- Luego de que se registrara un incendio en una tapia invadida en el cruce de la calle Ixcoatl y la avenida Tecnológico, de la colonia La Cuesta, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) arrestaron a un hombre, señalado de haber provocado el fuego.

El hecho provocó la movilización de varias unidades de Bomberos y autoridades municipales.

De acuerdo con testigos, la vivienda abandonada había sido invadida desde hace tiempo por una pareja y otra mujer. Estas personas señalaron que un hombre intentó sacar pertenencias de la propiedad y al no lograrlo, inició el fuego.

El incendio se salió de control, por lo que fue necesaria la intervención de varias máquinas y pipas de Bomberos. Debido a la magnitud de las llamas, en un momento el agua se terminó y fue necesario enviar más pipas a abastecerse. Finalmente, el siniestro fue controlado.

El responsable, puesto a disposición de las autoridades para determinar su situación legal.