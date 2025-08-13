Detienen a empresario por fraude multimillonario

Ciudad Juárez.- El empresario Felipe V. fue detenido por un fraude multimillonario en el que presuntamente estafó a inversionistas de esta frontera.

De manera extraoficial, se informó que el monto supera los 20 millones de pesos, con los cuales habría defraudado a más de 30 personas de esta ciudad.

El empresario será trasladado al Cereso Estatal 3, donde iniciará su proceso de defensa legal por las denuncias interpuestas en su contra.

El esquema que presentaba consistía en un modelo de inversión con cuotas de rendimiento mensuales, en el que habría incumplido con los pagos, motivo por el cual se presentaron las denuncias.