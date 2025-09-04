Detienen a dos hombres por robar moto a víctima en Terranova

Ciudad Juárez.- La Policía Municipal arrestó a Adrián Andrés C. G. de 26 años y un adolescente de 15 años, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de robo con violencia.

La intervención se dio luego de que agentes atendieran la activación de un botón de emergencia situado en el cruce de la avenida De las Torres y Libramiento, en la colonia Terranova, donde reportaron un robo de vehículo con violencia.

Al llegar al lugar se entrevistaron con el quejoso quien les denunció que momentos antes dos hombre lo amagaron con un arma de fuego para despojarlo de su motocicleta Italika WS 150 color azul, para luego emprender la huida, luego de que se había citado con ellos a través de una red social para la venta de esta.

Con los datos obtenidos y a través del sistema de videovigilancia “Juárez Vigilante” se implementaron acciones de búsqueda dando seguimiento a los presuntos responsables logrando su ubicación de manera inmediata mismos que iban a bordo de la motocicleta en mención.

Motivo por el cual se les marcó el alto por protocolos de seguridad, haciendo caso omiso originándose una persecución la cual concluyó en el cruce del eje vial Juan Gabriel y Bulevar Zaragoza, en la colonia Praderas de los Oasis, en donde toda vez que fueron identificados por la víctima quedaron bajo arresto. Al momento de su detención no les fue localizada algún arma de fuego.

"Previa lectura de derechos Adrián Andrés C. G. de 26 años y un adolescente de 15 años, fueron consignados ante la autoridad correspondiente para determinar su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos antes citados", se lee en un comunicado.