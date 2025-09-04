Detienen a 6 con orden de aprehensión vigente en Juárez

Ciudad Juárez.– Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron a seis personas que eran requeridas por autoridades judiciales al contar con órdenes de aprehensión vigentes en su contra.

Pedro Jesús V. G., de 29 años, fue arrestado en las calles Candelaria Díaz de Bustamante y Helena Legarlaf, colonia Independencia II, tras cometer una falta administrativa. Se le detectó una orden de aprehensión por daños y lesiones imprudenciales, librada el 7 de mayo de 2025.

Manuel E. A., de 35 años, fue detenido en Rivera de la Cantun y Rivera del Lago, fraccionamiento Riveras del Bravo etapa 9, luego de mostrarse evasivo. Contaba con una orden vigente por delitos contra la salud, girada el 21 de mayo de 2025.

Ángel K. R., de 52 años, fue sorprendido alterando el orden en las calles Nahoas y Totonacas, colonia Azteca. Al verificar sus datos se confirmó que tenía una orden pendiente por daños imprudenciales, emitida el 19 de agosto de 2020.

Joel Abraham G. C., de 23 años, fue arrestado en el Eje Vial Juan Gabriel y Parque Industrial, colonia Fundidora, tras ser sorprendido causando actos de molestia. Se le detectó una orden vigente por violencia familiar, girada el 1 de julio de 2025.

Julio César de la R. C., de 27 años, fue detenido en Nelly Campobello y Benemérito de las Américas, colonia Infonavit Casas Grandes, por una falta administrativa. Se le encontró una orden pendiente por delitos contra la salud, librada el 13 de junio de 2025.

Víctor Guadalupe R. P., de 40 años, fue arrestado en Tezozómoc y Nacaxoc, colonia Águilas de Zaragoza, tras mostrar actitud evasiva. Contaba con una orden por violencia familiar, emitida el 8 de agosto de 2025.

Todos los detenidos fueron consignados ante la autoridad correspondiente para el seguimiento de los mandamientos judiciales.