Detienen a 6 con orden de aprehensión vigente en Juárez

Ciudad Juárez.– Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron a seis personas que eran requeridas por autoridades judiciales al contar con órdenes de aprehensión vigentes en su contra.
- Pedro Jesús V. G., de 29 años, fue arrestado en las calles Candelaria Díaz de Bustamante y Helena Legarlaf, colonia Independencia II, tras cometer una falta administrativa. Se le detectó una orden de aprehensión por daños y lesiones imprudenciales, librada el 7 de mayo de 2025.
- Manuel E. A., de 35 años, fue detenido en Rivera de la Cantun y Rivera del Lago, fraccionamiento Riveras del Bravo etapa 9, luego de mostrarse evasivo. Contaba con una orden vigente por delitos contra la salud, girada el 21 de mayo de 2025.
- Ángel K. R., de 52 años, fue sorprendido alterando el orden en las calles Nahoas y Totonacas, colonia Azteca. Al verificar sus datos se confirmó que tenía una orden pendiente por daños imprudenciales, emitida el 19 de agosto de 2020.
- Joel Abraham G. C., de 23 años, fue arrestado en el Eje Vial Juan Gabriel y Parque Industrial, colonia Fundidora, tras ser sorprendido causando actos de molestia. Se le detectó una orden vigente por violencia familiar, girada el 1 de julio de 2025.
- Julio César de la R. C., de 27 años, fue detenido en Nelly Campobello y Benemérito de las Américas, colonia Infonavit Casas Grandes, por una falta administrativa. Se le encontró una orden pendiente por delitos contra la salud, librada el 13 de junio de 2025.
- Víctor Guadalupe R. P., de 40 años, fue arrestado en Tezozómoc y Nacaxoc, colonia Águilas de Zaragoza, tras mostrar actitud evasiva. Contaba con una orden por violencia familiar, emitida el 8 de agosto de 2025.
Todos los detenidos fueron consignados ante la autoridad correspondiente para el seguimiento de los mandamientos judiciales.
