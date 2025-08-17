Detienen a 3 mujeres con droga tras pelea en colonia El Sauzal

Ciudad Juárez.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a Yajaira Carilina C. O., Esmeralda R. V. y Gabriela Jazmín L. M., por la presunta comisión de delitos contra la salud.

Agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en el cruce de las calles Puerto Marsella y Fernando Montes de Oca, en la colonia El Sauzal, se percataron de un grupo de mujeres causándose lesiones de consideración durante una pelea.

Al ser abordadas para informarles que su conducta podría constituir una falta administrativa y que serían presentadas ante un juez cívico, se les realizó una inspección preventiva. Durante la revisión, a cada una se le encontró un envoltorio de plástico con cristal, con un peso aproximado de 27, 25 y 23 gramos respectivamente. Por esta razón, fueron detenidas; quienes dijeron llamarse Yajaira Carilina C. O., de 30 años; Esmeralda R. V., de 27; y Gabriela Jazmín L. M., de 30.

Previa lectura de derechos, las detenidas y la droga sintética fueron presentadas y consignadas ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.