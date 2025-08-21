Detienen a 2 tras enfrentamiento con policías en la Anáhuac

Ciudad Juárez.- La noche de ayer se registró un ataque armado contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en la colonia Anáhuac.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Anáhuac y Plan de Ayala, luego de que una llamada anónima al número de emergencias reportara amenazas de dos personas en un domicilio.

Al arribar al lugar, los agentes fueron recibidos a balazos con un arma larga, por lo que repelieron la agresión. Durante el intercambio de disparos no se reportaron personas lesionadas.

Finalmente, los dos presuntos responsables fueron detenidos y el arma de fuego asegurada, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.