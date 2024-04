Detienen a 16 presuntos delincuentes durante operativo en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez.- Tras un operativo de seguridad en Ciudad Juárez, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), detuvo a 16 presuntos criminales por diversos delitos cometidos en diferentes puntos de la localidad.

En un primer suceso, el Grupo Especial de Detectives detuvo en flagrancia a Marcos M. M., de 22 años, y a Sandra Ivonne C. M., de 39 años, quienes portaban una mochila en la colonia Urbi Villa del Cedro. Dentro de la mochila se encontró un arma larga calibre .22, 37 cartuchos útiles del mismo calibre y dos cargadores, uno de calibre .45 y otro de .380 respectivamente. Además, se les encontró un envoltorio con una sustancia similar al cristal.

En un evento paralelo en la misma colonia, la Policía del Estado detectó a dos sujetos desmantelando una motocicleta Italika, en la que se identificó una alteración en el número de serie. Esto llevó a la captura de Francisco C. R. y de Lorenzo Jesús C. B., de 33 y 40 años respectivamente.

En otro incidente en la misma colonia, los oficiales adscritos a Estado Mayor detuvieron a Rodrigo G. C., Abel G. C. y Leslie C. O., a quienes se les aseguraron 8 envoltorios con presunta droga.

En Urbi Villa del Prado Etapa II, los elementos de seguridad arrestaron a Juan Francisco R. P., de 46 años, quien portaba un arma de fuego con un cargador con 5 cartuchos útiles calibre .380.

A la par, los agentes policiales detectaron a 6 sujetos en un vehículo tipo Jeep Cherokee, estacionados obstruyendo la vía de circulación y alterando el orden público. Estos individuos reaccionaron agresivamente ante la presencia policial, intentando atropellar a peatones, lo que resultó en su pronta detención. Los sujetos fueron identificados como Juan Antonio A. O., Fernando C. R., Luis Diego D. S., Jonathan Francisco M. C., Ezequiel H. C. y Fidencio Isaí M. G., quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Finalmente, la SSPE detuvo a una pareja que forcejeaba por una mochila, encontrando en su interior 11 envoltorios plásticos con un total de 580 gramos de presunto cristal, así como 20 envoltorios con un total de 1.15 kg de marihuana. Además, los sujetos identificados como Jaime T. R. y Leslie Judith R. L. portaban un arma de fuego tipo pistola calibre .25 y un cargador abastecido con cartuchos útiles del mismo calibre, motivo por el fueron detenidos.