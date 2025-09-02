Detiene AEI a presunto extorsionador en la colonia Anapra

Ciudad Juárez.– Elementos de la Agencia Estatal de Investigación arrestaron en flagrancia a un hombre señalado por presunta extorsión, luego de un operativo en la colonia Anapra, informٕ un comunicado.

De acuerdo con las indagatorias, el detenido, identificado como Mario Roberto M. G., enviaba mensajes y audios intimidantes a una persona a través de WhatsApp, exigiéndole dinero a cambio de no atentar contra su integridad.

La intervención se llevó a cabo en las calles Hipocampo y Pulpo, donde los agentes lograron sorprender al sospechoso, a quien le aseguraron 700 pesos en efectivo, una tarjeta bancaria y un teléfono celular.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Combate al Delito de Extorsión, que continuará con las investigaciones para determinar su situación legal.