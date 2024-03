Detenido por robo en Recaudación tenía antecedentes penales en EU

Ciudad Juárez.- Tras la vinculación a proceso de Gilberto M. S., el candidato por el Frente Amplio por México, Rogelio Loya Luna, felicitó a la Fiscalía General del Estado por lograr la detención y vinculación del exempleado de Recaudación de Rentas, por presuntamente robar 700 mil pesos.

Loya Luna señaló que, la Fiscalía ha realizado una investigación seria y profesional, pues se presentaron las pruebas contundentes, videos, la bolsa y, parte del dinero, el equipo con el que abrió la tómbola y la confesión del hoy detenido, además de encontrar que tenía antecedentes penales en Estados Unidos y estuvo detenido en el vecino país.

Agregó que, el empleado tenía siete años trabajando en Recaudación, en el área de valores, quien recibía las placas y las repartía en los diferentes módulos.

"Lo único que me queda es felicitar a la Fiscalía, por su actuación y por haber presentado todos los elementos necesarios para ser procesado", comentó Loya.

Indicó que, con esto limpia su nombre, pues dijo que partidos políticos adversarios utilizaron este tema para manchar su reputación, sin embargo, dijo que "si por algo me he distinguido es por ser una persona honesta, y para ellos fue muy productivo tratar de quemarme de esa forma, pero bueno, la verdad a final de cuentas salió a flote y quedó muy claro que yo no tuve nada que ver en ese asunto".