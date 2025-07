Ciudad Juárez.- Luego de 48 horas marcadas por una ola de violencia que dejó un saldo de 23 personas asesinadas, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar aseguró que la situación ha sido contenida gracias a la detención de ocho presuntos responsables.

“Haber logrado detener a ocho personas frenó esta ola de violencia que tuvimos ayer y antier”, declaró el edil este día en referencia a los hechos violentos registrados desde el pasado miércoles.

Pérez Cuéllar indicó que las autoridades mantienen una vigilancia estrecha, pero descartó que existan riesgos que alteren la vida cotidiana de la población.

“No tenemos datos de que tengamos que preocuparnos en el tema de la vida rutinaria de la gente. No tenemos nada que nos diga que debamos de hacer eso, estamos atentos”, señaló.

De acuerdo con el alcalde, las muertes están relacionadas principalmente con la venta de cristal y el narcomenudeo, por lo que tampoco compartió la idea de alarmar a la ciudad tal y como se dió a través de redes sociales, con diversos comunicados emitidos por empresas maquiladoras.

“Respeto mucho a las empresas, BRP es una empresa que genera mucho empleo pero no compartimos el comunicado porque no es bueno alarmar a la ciudadania cuando no hay ningún dato que pudiéramos tener y eso afecta a la economía de la ciudad”, dijo el mandatario.