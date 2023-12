Detectan uso de 'mezcladores' ilegales en bebidas en antros y bares

Ciudad Juárez.– Las autoridades estatales en materia de control de alcoholes dieron a conocer que durante las últimas semanas se ha detectado el uso de

"mezcladores" ilegales de origen inglés.

Cargando...

De acuerdo con Alejandro Jiménez Vargas, director de Gobernación en la zona norte, la ilegalidad estos insumos no radica en su uso y consumo, sino en el hecho de que no están propiamente importados.

“Nos hemos encontrados con botellas de mezcladores que se compran en el extranjero. Son bebidas prohibidas por que no están reguladas por la autoridad hacendaria ni sanitaria. Toda botella de licor tiene que estar identificada y autorizada”, dijo el funcionario.

En dos de los ejemplares decomisados no se observa ningún sello de Hacienda. Sí llaman poderosamente la atención, por otro lado, marcas de aprobación "Por decreto de su majestad Reina Isabel II" que se aprecian en la etiqueta y en el cuello de la botella.

Foto: Pedro Dorantes

Según Jiménez Vargas, la mayoría de los operarios que son sancionados por la mencionada falta argumentan que dichas sustancias no se ofrecen como bebida sino que se usan para mezclar, no obstante, esto no los exime de la ilegalidad.

Cargando...

Cabe recordar que por el uso de estas y otras botellas consideradas como clandestinas se pueden imponer multas que van desde los 24 mil hasta los 48 mil pesos.

Foto: Pedro Dorantes

Gobernación aclaró que, si estos mezcladores se compran de manera adecuada dentro del mercado mexicano y con sus debidos sellos, pueden usarse sin ningún inconveniente.

Acorde con la dependencia, en los últimos dos meses se han detectado por lo menos ocho establecimientos con estas sustancias.