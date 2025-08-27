Detectan primer caso de dengue en Juárez

Ciudad Juárez.- De acuerdo con los primeros datos, Ciudad Juárez confirmaría esta semana el primer caso de dengue diagnosticado en un paciente atendido en esta frontera.

La Secretaría de Salud del estado de Chihuahua, a través de la Subdirección de Epidemiología informó que al corte del lunes 25 de agosto, se cuenta con un registro de dos casos confirmados de dengue en la entidad.

Luego del diagnóstico la dependencia informó que se trata de un caso de contagio local de un paciente del municipio de Meoqui y un segundo caso de contagio importado procedente del estado de Veracruz, el cual fue detectado en Ciudad Juárez.

Lamentablemente, estos dos casos, la dependencia informó que se ha registrado una defunción: “se trata de un menor de edad, quien tenía su residencia en el poblado de Lázaro Cárdenas en el municipio de Meoqui”.

Recomendaciones a la población:

Eliminar la acumulación de agua en patios y recipientes.

Tapar o cubrir contenedores que puedan almacenar agua.

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

Usar ropa de manga larga y repelente para evitar picaduras.

Acudir de inmediato a su unidad de salud ante cualquier síntoma sospechoso.

Evitar la automedicación.

La Secretaría de Salud reitera su compromiso de proteger la salud de la población y exhorta a la ciudadanía a sumarse a las medidas preventivas para contener la propagación del mosquito transmisor del dengue.