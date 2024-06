Detectan en Juárez 40 agencias de seguridad privada irregulares

Ciudad Juárez. – En Juárez existen alrededor de 40 empresas que prestan servicios de seguridad privada sin el permiso de esta autoridad, mientras que 140 lo hacen de forma regular. Esto significa que alrededor del 28 por ciento de ellas opera fuera de la ley, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

El comisario en jefe Refugio José Moreno Espinoza, director de Seguridad Bancaria, Comercial, Industrial y Minera de la SSPE, dependencia encargada de vigilar el cumplimiento de estas empresas, explicó que en sus recorridos de vigilancia detectan algunas de estas empresas y las invitan a cumplir con la reglamentación.

“Seguimos haciendo el operativo, trabajando todos los días, la policía bancaria sale a hacer supervisiones. No buscamos de cacería; si vemos un guardia, revisamos su estatus. Si no cumple, se les hace un citatorio amigable de supervisión. Si la empresa no cumple con el tercer citatorio, se hace la notificación y esta lleva una multa. Es así como hemos podido erradicar esas 40 empresas”, explicó.