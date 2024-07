Ciudad Juárez.- El alcalde Cruz Pérez Cuéllar hizo esta mañana la entrega de maquinaria y equipo que se utilizará para mejorar el desempeño de las dependencias de Alumbrado Público y Parques y Jardines.

Con una inversión de más de 7 millones 729 mil 72 pesos el Gobierno Municipal adquirió maquinaria que será utilizada para los trabajos de atención de Parques y Jardines y alumbrado público, por ello se adquirió:

Tiene un alcance total de 1.5 metros, un alcance vertical de 13.8 metros.

Angulo de giro de 415 grados

Tiene una canastilla de trabajo para una persona

Plataforma tipo postera con madera y cubierta con lamina antiderrapante

Cuenta con estructura de carga para postes

Cuenta con seis gavetas diversas para herramientas

Con la adquisición de la grúa hidráulica, se reforzará el mantenimiento de la infraestructura eléctrica del alumbrado público de la ciudad.

“No podemos mejorar nuestra ciudad si no tenemos maquinaria y los trabajadores no pueden trabajar si no tienen porqué, por eso agradecemos mucho al presidente que nos haya dotado de este equipo”, dijo Arturo Rivera, director de Servicios Públicos.