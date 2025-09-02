Destacan costos bajos en la edición 2025 del Festival del Mariachi

Ciudad Juárez.– A poco más de una semana de que se lleve a cabo la edición 2025 del Festival del Mariachi y el Tequila en Juárez (del 11 al 14 de septiembre), la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), a través de su presidente Iván Pérez, destacó los precios económicos del evento.

“Ustedes se pueden dar cuenta de los precios económicos, boletos VIP que cuestan 500 pesos, es increíble, los empresarios quisimos organizar un festival al alcance de cualquier persona y también los precios que estarán dentro del festival son muy económicos”, aseguró el presidente de Canaco.

De acuerdo con el líder del comercio organizado, los precios prácticamente equivalen a los costos de recuperación en los módulos, lo que permitirá a las personas que asistan y a los empresarios una mayor venta de comida o de bebidas como el tequila y el sotol, entre otras cosas.

Iván Pérez recordó que con el compromiso del alcalde Cruz Pérez Cuéllar de activar para este día el operativo de corredores seguros entre los cruces internacionales y el evento en la Plaza de la Mexicanidad, también se garantiza la seguridad para los visitantes internacionales.

“Es decir, corredores seguros desde los tres puentes internacionales para que estos días puedan llegar nuestros amigos de El Paso, Las Cruces, Dona Ana, Nuevo México, cualquier lugar aledaño de esta gran comunidad de dos países, puedan acompañarnos en este evento”, dijo el presidente de Canaco.

Con el apoyo de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), el Festival del Tequila y el Mariachi en Juárez realizó por primera ocasión una gira de promoción en puntos tan importantes del estado, como Chihuahua, Parral y lugares circunvecinos, lo que potenciará la visita de personas al interior de la entidad.

El Festival del Tequila y el Mariachi en Juárez se llevará a cabo del 11 al 14 de septiembre en la Plaza de la Mexicanidad.