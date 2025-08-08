Destaca SSPM colaboración ciudadana contra la violencia

Ciudad Juárez.- El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz, destacó que la colaboración de la ciudadanía ha sido clave en la detención de personas involucradas en hechos violentos recientes en la localidad. Señaló que la información proporcionada por la población ha sido fundamental para avanzar en las investigaciones y lograr resultados positivos.

“Siempre lo he dicho: si no hay detenciones, no hay manera de disminuir los delitos”, afirmó el jefe policiaco, quien subrayó que la estrategia se enfoca en dos ejes principales: la prevención mediante patrullajes más eficientes y, cuando los delitos ocurren, la detención inmediata de los responsables.

Muñoz agregó que se trabaja en coordinación con otras corporaciones de seguridad para hacer frente a la violencia. “Estamos trabajando en conjunto con todas las autoridades para que esto se lleve a cabo”, puntualizó, al reiterar que no se bajará la guardia ante los hechos registrados en los últimos días.

De acuerdo con cifras periodísticas, en lo que va del mes de agosto (hasta el día 7) se han contabilizado 15 homicidios en la ciudad, lo que mantiene en alerta a las corporaciones de seguridad pública.