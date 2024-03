Ciudad Juárez.- La marcha incluyente en conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Ciudad Juárez contó con una destacada participación de madres acompañadas de infancias y adolescencias.

La concentración de participantes inició a alrededor de las 3:30 de la tarde en la plaza del Monumento a Benito Juárez, organizando los contingentes a partir de las 4:00 de la tarde teniendo presencia de familiares de víctimas de femicidio y desaparición forzada.

Se pudo observar a cientos de madres acompañadas con sus hijos, desde bebés en sus carreolas y cochecitos de paseo, niños de la mano de sus madres, tías y abuelas; hasta adolescentes, con sus madres y en grupos de amigas.

Entre las pancartas que llevaba el grupo participante se leyeron mensajes como “Las niñas no se tocan”; “El feminismo me enseñó que calladita no me veo”; “Quiero que mi mamá vaya a mi graduación, no al panteón”; “Somos el corazón de las que no están”; “Hombre bien criado no apoya al patriarcado”.

Sin embargo, también el color verde se replicó con las consignas que representa apoyando las iniciativas de aborto seguro y gratuito, “por una maternidad deseada”.

El recorrido de más de cinco kilómetros transcurrió en orden y sin inconvenientes, priorizando la seguridad de todos los participantes, tomando perímetros de seguridad para las infancias.