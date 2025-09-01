Destaca alcalde saldo blanco en eventos deportivos y el 'Juangabrielísimo'

Ciudad Juárez.– Con la asistencia de más de 50 mil juarenses al cierre de “Juangabrielísimo” y los eventos deportivos, incluyendo el beisbol, las autoridades reportaron saldo blanco. El alcalde Cruz Pérez Cuéllar destacó este logro, ya que a los eventos trascendentes acudieron incluso visitantes foráneos y extranjeros.

El promedio de asistentes a los eventos que duraron una semana para conmemorar al “Divo de Juárez” fue de poco más de 20 mil personas, mientras que el cierre fue el más concurrido, con la presencia de la cantante española Natalia Jiménez.

El alcalde señaló que este evento se ha convertido en una fuente de atracción turística, por lo que durante su administración continuará realizándolo y espera que quienes lo sucedan en el cargo también lo mantengan, ya que contribuye a la identidad e imagen positiva de la ciudad.

También se refirió al partido de los Bravos del FC Juárez, quienes se llevaron la victoria sin registrarse incidencias mayores, así como a la final de la Liga Estatal de Beisbol, en la que los Indios de Juárez están cerca de convertirse en campeones.

En estos dos últimos eventos la asistencia fue de casi 90 mil personas; sin embargo, los operativos de seguridad se desarrollaron con resultados positivos, permitiendo que las familias fronterizas disfrutaran de las actividades sin situaciones que lamentar.