Ciudad Juárez.- Después de que el pasado jueves a las 10:00 de la noche un incendio arrasara con todo el patrimonio de don Lorenzo Gurrola Medrano de 56 años de edad, este domingo el afectado recurrió a Net Noticias para solicitar apoyo de la comunidad y poder construir un cuarto para vivir.

Al reportar la muerte de 75 marranos entre los que se encontraban hembras preñadas, puerquitos de al menos 15 días de nacidos y un perro de raza pitbull Lorenzo con lágrimas y la voz entrecortada mencionó que para él la situación se ha tornado complicada.

“Yo le pedí a los medios evitar tomar mi cara, no por miedo a algo sino porque actualmente me dedico a cuidar a mi mamá quien se encuentra delicada de salud y no quiero que se entere por miedo a que se complique su estado, justo cuando me llaman para avisarme de lo que estaba pasando yo estaba con ella en su casa”, comentó Lorenzo.

Durante la madrugada del viernes 28 de febrero, bomberos acudieron hasta las faldas de la colonia Hermenegildo Galeana, para sofocar el incendio, mientras vecinos del lugar también apoyaron para evitar tener mayores pérdidas.

La causa del incendio según menciona el afectado se originó por la quema de colchones que realizaba uno de sus vecinos, el viento que se presentaba en ese momento hizo que las llamas alcanzarán la madera de su hogar provocando el siniestro.

Don Lorenzo, actualmente pide el apoyo de la comunidad para poder construir de nuevo un cuartito para vivir.

“Bloques, arena, cemento, yeso, maderas, tablas, varilla lo que sea es bien recibido tampoco quiero construir una gran casa solo un espacio para vivir e iniciar de nuevo mi sustento con el que llevaba más de ocho años”, enfatizó Lorenzo.

Para ayudar a don Lorenzo, los interesados pueden comunicarse con él al número celular 656 242 65 70, para evitar algún tipo de fraude o mal entendido únicamente él recibirá las llamadas y el apoyo.