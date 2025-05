Ciudad Juárez.– Connacionales que han sido localizados por las autoridades estadunidenses sin documentos de estancia legal y posteriormente repatriados, denunciaron que son despojados de sus pertenencias, saliendo de Estados Unidos sin los objetos personales que portaban al momento de su detención.

Durante un recorrido realizado por Netnoticias en las instalaciones de El Punto, centro de atención federal que opera bajo la estrategia “México Te Abraza”, se conversó con dos mexicanos recién llegados al lugar, quienes narraron su experiencia.

Uno de ellos, Jorge Iván, de 31 años, contó que cruzó hacia territorio estadunidense en busca de mejores ingresos para cubrir deudas que no podía solventar con su sueldo en Manzanillo, Colima. Fue detenido y aislado durante 11 días. Al ser retornado a México, le confiscaron sus pertenencias, por lo que se encuentra incomunicado.

“Parece que está uno preso. Llegamos como unos 15, veníamos más, pero algunos se vinieron solos directo del puente a Juárez, muchos eran de aquí. Tengo familia, pero no los puedo contactar, se quedaron con el teléfono allá los gringos. Uno anda metiéndose al Face, pero todos se llaman igual y no los encuentra uno en el celular prestado”, relató, visiblemente angustiado por la incertidumbre y la falta de recursos para continuar.

Jorge dijo que ya había trabajado en Estados Unidos en temporadas anteriores, pero que esta vez todo fue diferente. “Ahorita está más duro, no te golpean, pero te tienen muy aislado. Te tratan como si fueras un criminal, esposado de pies y manos; todos tus pasos los controlan”.

“Traigo el INE, pero no en todos los trabajos te dan chamba con eso. Ocupo acta, CURP, certificado de estudios… ¿cómo le hace uno? Ni celular tengo, ya se perdió todo. Nos dijeron que lo iban a regresar, nos trajeron con la finta para que cooperáramos, pero no fue así”.

Señaló que las condiciones de aislamiento, sumadas al despojo de sus pertenencias por parte de los agentes migratorios estadunidenses, los dejan vulnerables. “Si pudiera contactarme, no tendría la necesidad de estar aquí. Tengo una tía y unos primos en Juárez”.

Por su parte, Eduardo, de 38 años, relató que vivió 20 años en Estados Unidos. Ante las políticas migratorias del expresidente Donald Trump, decidió regularizar su estatus migratorio a través de su pareja residente, por lo que salió del país para realizar el proceso en el Consulado de Estados Unidos en Juárez.

“Llegué ayer en la tarde, como a las 7:00. No nos ayudan con nada aquí: ni comida, ni IMSS, ni INE, ni tarjeta. Estuve 12 días detenido. Luego, luego nos agarraron. Entré por la barda. Lo único que me regresaron fue la identificación, nada más. Vivía en Sacramento, California. Vine a arreglar mis papeles, pero como no me los dieron…”, explicó sobre las razones que lo llevaron a reingresar de forma irregular.

Dijo que permanecer en la frontera no es una opción, ya que no cuenta con familiares ni redes de apoyo en Ciudad Juárez. Por ahora, planea regresar a casa de sus padres en Jalisco para analizar sus opciones y buscar la forma de reunirse nuevamente con su esposa, con quien ha formado un patrimonio en Estados Unidos.

“Es un reto, incertidumbre, confusión... yo creo que regreso a Jalisco y le doy otra vez para arriba. Allá tengo mis cosas, mi casa y todo. Me dedicaba a la construcción. Allá trabajas un día y con eso te vistes, comes”, compartió.

La Secretaría del Bienestar en Chihuahua informó que el centro de atención en El Punto ha atendido a más de 3 mil personas desde el 20 de febrero, como parte de la estrategia México Te Abraza. La semana pasada, recibieron a 410 usuarios, y durante el recorrido realizado por Netnoticias, se observó el arribo de unas 30 personas alrededor del mediodía.