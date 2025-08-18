Ciudad Juárez.– Esta mañana se generó una fuerte movilización de autoridades en la zona de Praderas de la Sierra y Ramón Rayón tras el reporte al número de emergencias 911 sobre la presencia de dos personas muertas en la vía pública.

Al llegar los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se percataron de que se trataba de una pareja en situación de calle que se encontraba dormida, por lo que descartaron cualquier incidente de fallecimiento.

El reporte provocó la rápida respuesta de patrullas y unidades de emergencias, aunque finalmente no se registraron heridos ni víctimas.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía no alarmarse ante situaciones similares y recordar que, en muchos casos, los reportes pueden ser falsos o malinterpretados, por lo que es importante verificar antes de llamar al 911.