Deslinda SSPM robo de bancos de crimen organizado; descartan transición

Ciudad Juárez.– En un periodo de tres días ocurrieron tres asaltos distintos al exterior de instituciones bancarias, uno de los cuales dejó a un hombre con heridas de bala. Sin embargo, la Policía Municipal descartó que este patrón de hechos delictivos esté ligado a grupos del crimen organizado.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, descartó que se tratara de una banda organizada que realice estos delitos, sino que fueron hechos de oportunidad, ya que todos los usuarios aún no habían ingresado al banco cuando fueron asaltados.

El hecho de que los crímenes ocurrieran al exterior del mismo banco, aunque en distintas sucursales de BBVA, no da en sí una línea de investigación directa, ya que, según estadísticas de la plataforma global de datos empresariales (Statista) esta institución, al menos hasta finales de 2024, poseía 21 millones de usuarios en México, el doble de su competidor más cercano. Por ello, el líder policiaco descartó colaboración entre cajeros y maleantes.

“Se hizo un panorama del tema porque ya se tienen líneas de investigación y no es una banda que está operando, porque las personas todavía no sacaban el dinero del banco, sino que llegaron a depositarlo. Esto sería muy diferente, porque decían en comentarios que era probable que los funcionarios del banco tuvieran algo que ver: no es así la situación, porque el dinero no salía del banco, iba ingresando”, señaló Muñoz Morales.