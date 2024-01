Ciudad Juárez.- A pesar de las propuestas del Gobierno Municipal por aplicar un programa como el de “Hoy no Circula” y con ello disminuir la emisión de gases contaminantes, actualmente no se considera viable ejecutarlo por la falta de transporte público en la ciudad. Al no existir otro medio de transporte, los más perjudicados serían los ciudadanos que diariamente utilizan sus vehículos para realizar sus rutinas.

César Díaz, director de Ecología del Municipio, informó que recientemente se suspendió el plan de contingencia ambiental que se había preparado en coordinación con dependencias como: Salud, Protección Civil, Seguridad Vial, Instituto Municipal de Investigación y Planeación e Index, en el cual se habían determinado acciones para reducir los índices de contaminación en la urbe fronteriza.

“El plan de contingencia, de cierta manera, está suspendido en el sentido de que se llevó a cabo una reunión con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc) y en la reunión presentamos lo que llevábamos avanzado; prácticamente ya estaba listo para publicarse. Pero ellos van a manejar una guía, porque será a nivel nacional el plan de contingencia y como tiene que ver con la cuenca atmosférica de Nuevo México, Texas y Chihuahua, se requiere que todos estén de acuerdo, porque afectaría directamente a la movilidad”, explicó Díaz.

Señaló que en el diagnóstico en la ciudad arrojó excedencias de partículas, sin embargo, el impacto se encuentra sectorizado, es decir, que no en todas las áreas de la ciudad se tiene el mismo porcentaje de contaminación, por lo que se vuelve complejo emitir una alerta.

“No podemos parar las actividades de la ciudad en todo el territorio si solo hay partículas en un área donde no hay población vulnerable, es decir, que haya kínder, adultos mayores y ese tipo de factores”, dijo.

Transporte Público: Pieza clave para implementar el plan

De acuerdo con Díaz, uno de los mayores problemas que limitan la ejecución de una alerta que restrinja la movilidad es la falta de transporte público. Señaló que, aunque existen paraderos del BRT, no se cuenta con los camiones suficientes para brindar el servicio a la ciudadanía.

"Le pegaríamos muy fuerte a las personas que se desplazan en sus vehículos hacia sus trabajos. Esa sería una de las primeras acciones que se implementarían con la alerta. No tienen una alternativa de transporte y simplemente van en sus automóviles. Detener su vehículo un día o más les generaría una pérdida considerable. No digo que no se pudiera hacer en algún momento, pero creo que primero tendríamos que ofrecerles esa opción de movilidad y así ayudaríamos más al medio ambiente", comentó.

Explicó que reducir la movilidad sería una de las primeras acciones a tomar, por ejemplo, prohibiendo la circulación a los vehículos que no porten el Engomado Ecológico en las zonas con mayor concentración de partículas.

"Estamos trabajando en establecer un centro de control desde donde se enviarán las alertas y se supervisarán los monitores", añadió.

El funcionario mencionó que están a la espera de que la Semarnat emita la guía. Para ello, personal de Ecología deberá viajar a la Ciudad de México para dar seguimiento al tema y poder reactivar el plan de contingencia, el cual podría empezar a implementarse en un par de meses.