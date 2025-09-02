Desde septiembre, Costco abrirá una hora antes; solo estos socios podrán entrar

Ciudad Juárez.- A partir del 29 de septiembre de 2025, todas las sucursales de Costco en México modificarán su horario de apertura. La cadena informó que las tiendas comenzarán a operar desde las 9:00 de la mañana, es decir, una hora antes de lo habitual.

No obstante, esta ventaja no será para todos. El acceso durante la primera hora, de 9:00 a 10:00, estará reservado únicamente a quienes cuenten con la membresía ejecutiva (la tarjeta de color negro).

De esta manera, los socios ejecutivos podrán ingresar antes que el resto de clientes y adquirir productos con prioridad, como parte de los beneficios exclusivos de este nivel de membresía.