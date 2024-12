Desde redes despiden al sacerdote Rafael Saldívar

Ciudad Juárez.- Tristeza por su partida, pero también el reconocimiento a su entrega y servicio como sacerdote, son los sentimientos que se destacan en los abundantes comentarios de las redes sociales con motivo del fallecimiento del sacerdote Rafael Saldívar, vicario en Nuestra Señora de Guadalupe (Catedral).

Nacido el 25 de abril de 1977 (hace 57 años) Rafael Saldívar Cardoza fue ordenado por el obispo Renato Ascencio León el 1 de septiembre del 2007, se dio a conocer que su vocación surge de su servicio en el grupo Camino al Cielo (de enfermos) en la parroquia San Felipe de Jesús de la colonia Hidalgo.

Este grupo de enfermos misioneros de oración, fue formado por Malena Calleros, una señora tetrapléjica que comenzó como una misión a escribir cartas a enfermos, para luego conformar el grupo, el padre Rafael, conoció a la fundadora y comenzó a acompañar al grupo.

En redes, integrantes de la comunidad en Catedral agradecen su entrega sacerdotal y apoyo

“Padre Rafael gracias por haber llevado la luz de la fe a nuestras vidas y ser un ejemplo de amor y compasión para tanta gente, nunca le olvidaremos y siempre estará en nuestros corazones. Que disfrute mucho su felicidad en el cielo”.

“Nadie como él para sus homilías, te dejaba sin palabras, que descanse en paz siempre estuvo y estará en mis oraciones esta noticia me dolió hasta el alma” (sic).

“¡Dios lo tenga en su santa gloria! un gran confesor y guía espiritual ¡Descanse en paz y brille para él la luz perpetua!” (sic).

“Descanse en paz, gran persona y una actitud radiante. Dios lo tenga en su santa gloria”(sic).

“No puedo creer que haya fallecido, el día de hoy dio su misa normal amena como siempre, no era muy asidua a ir cada semana pero cuando lo conocí a él no faltaba cada domingo, un padre que encargaba tarea para la siguiente semana, me gustaba eso ya que nos hacía que estudiáramos y más aún leer y aprender más, no pertenezco a catedral y cada domingo era recorrer distancia para llegar a su misa pero aun así con gusto lo hacía, aún sin conocerlo personalmente lo voy a extrañar, sus amenas homilías. Descanse en Paz padre, gracias por sus consejos que en misa nos daba. Dios lo bendiga y lo reciba en su reino celestial” (sic).

“Padrecito Rafael Saldívar hoy te escuché por ultima vez cuando predicabas en la Catedral, cumpliste con la misión que Dios te encomendó, descansa a hora en paz. Gracias mil, gracias por tu dedicación, por tu entrega, por tanto, amor de padre, de hermano, de amigo. Gracias por todas tus enseñanzas te vas, pero te quedas en mi corazón, en mi mente siempre te recordaré” (sic).

“Un sacerdote muy entregado al servicio de Dios, vivió para servirlo y se fue sirviendo, lo conocí desde que inició y fue el Padre Rafael Saldívar quien oficio la misa para despedir a mi padre en plena pandemia del covid 19, verdaderamente muy bella misa, descanse en paz Padre Rafa, Dios llene de fortaleza a toda su familia, amigos y a quienes le queríamos y nos duele su partida” (sic).

“En paz el descanse padre Rafa fue un honor compartir momentos hermosos con usted y de sus consejos” (sic).

“Padre descansa en paz y brille para ti la luz Perpetua, Te Quiero gracias por tu Evangelización, un abrazo hasta el cielo” (sic).

“Descanse en paz mi muy querido Padre Rafa, cuántos recuerdos dejo en mí, muy bellos, siempre en mi corazón" (sic).

“Descanse en paz el Padre Rafael Saldívar mis condolencias a su familia, lo recuerdo cuando empezó su servicio en San Felipe de Jesús" (sic).

La velación del padre Rafael Saldivar se lleva a cabo en la catedral hasta las 6:00 de la tarde de hoy, y mañana por la mañana. Este miércoles a las 12:00 del mediodía el obispo José Guadalupe Torres Campos oficiará la misa de exequias.