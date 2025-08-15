Ciudad Juárez.– Con descuentos desde el 10 hasta el 50 por ciento en los diversos útiles escolares, servicios gratuitos y diversión, la “Feria de Regreso a Clases 2025” inició este sábado en el lado poniente del Parque Central y estará en el lugar hasta el domingo 17 de agosto, en un horario de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Hoy se llevó a cabo la apertura de este evento impulsado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Durante la ceremonia de arranque, el jefe de la Oficina de la Defensa del Consumidor (Odeco) en Juárez, Omar Miramontes Luevano, mencionó que el objetivo de este evento es reunir a los proveedores que ofrezcan artículos escolares a precios competitivos y con atractivos descuentos.

“Este encuentro busca acercar a las y los consumidores a un espacio de disfrute y convivencia que represente un verdadero ahorro para las familias, tratando de cubrir siempre todas las necesidades de este nuevo inicio del ciclo escolar, así mismo promovemos un consumo responsable e informado, siempre con la finalidad de fortalecer la economía familiar en nuestras comunidades”, expresó el funcionario federal.

Se destacó que para la apertura de este evento hubo presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno, que refleja la coordinación interinstitucional que hay en favor de los consumidores.

Hubo la presencia de servicios gratuitos para los consumidores, en algunos de los 20 módulos del evento, como la donación de actas de nacimiento (viernes y sábado) por parte del Registro Civil y Recaudación de Rentas, jornada de vacunación contra el sarampión, neumonía y más durante los tres días (es importante portar la cartilla de vacunación), también habrá valoración de pie plano sin costo por parte de Ortopedia Calderón, y exámenes de la vista gratuitos, inscripciones para el programa de Leche Liconsa, así como módulo de inscripción para el sello de Hecho en México de parte de la Secretaría de Economía.

“A la par contaremos con actividades recreativas, educativas y culturales durante los tres días de feria, cada hora habrá presentaciones que incluyan cantantes, orquestas, banda de viento, arreglos musicales, danza folclórica, polinesia, danzón y zumba; actividades deportivas, como taekwondo, pentatlón, así como pláticas para padres”, detalló el funcionario.

En el presídium estuvieron presentes funcionarios y representantes de dependencias como Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Desarrollo Rural, Secretaría de Economía; así como Recaudación de Rentas, Registro Civil y Desarrollo Humano y Bien Común; también el secretario del ayuntamiento Héctor Ortiz Orpinel, quien acudió en representación del alcalde Cruz Pérez Cuéllar; Carlos Ortiz, representante de la gobernadora en Juárez, e Iván Pérez, quien es presidente de Canaco.