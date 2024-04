Desconocía gobernadora proyecto de Ferromex en el Centro

Ciudad Juárez.- El proyecto de puentes de Ferromex en el Centro Histórico llamó la atención de la gobernadora Maru Campos Galván, ya que, aseguró, no tenía conocimiento, pues no recibió información del alcalde Cruz Pérez Cuéllar ni de la ferroviaria.

La mandataria indicó que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar le habló en una ocasión sobre el proyecto de extensión de la avenida De Las Torres, pero de este tema no se le informó nada al respecto.

“Nosotros somos un gobierno que escucha a los juarenses y nosotros no venimos a imponer medidas, si los juarenses dicen que no, no se hace y punto, no hay que darle más vueltas”, declaró la mandataria sobre el proyecto.

Maru Campos agregó que se le hace muy extraño porque también tiene una muy buena comunicación con Ferromex con temas de migración, seguridad, social, apoyos para la Sierra Tarahumara, entre otros.

