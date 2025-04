Desconoce Consejo del Parque Central proyecto del Centro de Convenciones

Ciudad Juárez.– Luego de que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar consideró que el Parque Central es la mejor opción para la construcción del Centro de Convenciones, el coordinador general del parque, David Rocha Lemus, aseguró que el Consejo del recinto juarense no cuenta con información sobre el proyecto.

Rocha explicó que sabe que el Parque Central es una de las alternativas, sin embargo, desconoce los detalles del proyecto y hasta el momento no han tenido contacto con el Fideicomiso del Centro de Convenciones.

"No, no hemos tenido contacto con el alcalde, al menos reitero que los miembros del órgano de gobierno, que es el Consejo del Parque Central, no tienen tampoco información adicional", declaró Rocha Lemus.