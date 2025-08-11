Ciudad Juárez.- Durante la manifestación de familiares afuera del crematorio Plenitud, quienes pintaron corazones y consignas en protesta por el hallazgo de cuerpos apilados, fueron localizados restos óseos que generaron preocupación.

Esto llevó a la intervención de autoridades periciales, que realizaron una valoración exhaustiva en el lugar. Esta mañana, el Director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, Javier Sánchez Herrera, confirmó que esos restos corresponden a huesos animales.

Explicó que en las inmediaciones del crematorio existen trochileras donde se crían cerdos, alimentados con tuétanos y otros huesos que, durante la limpieza, son llevados y tirados en montículos justo al exterior del crematorio. Estos huesos partidos a la mitad fueron confundidos con restos humanos por los manifestantes.

Las autoridades descartaron que estos huesos formen parte de la investigación relacionada con los cuerpos encontrados dentro del crematorio, aclarando la diferencia entre los restos humanos y animales en la zona.