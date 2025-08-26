Descartan mando único de seguridad en Juárez

Chihuahua.– Santiago de la Peña Grajeda, secretario General de Gobierno, descartó la posibilidad de un mando único para Ciudad Juárez, esto después de las denuncias contra agentes municipales por su presunta participación en grupos del crimen organizado.

El funcionario estatal sugirió que la posibilidad siempre estará latente, pero la denuncia contra unos pocos policías por esta situación, no significa que toda la corporación esté infiltrada por el crimen organizado, descartando estas modificaciones en la seguridad de la frontera.

De la Peña indicó que estarán dando seguimiento al tema y no se contempla la toma de la seguridad por parte de las fuerzas estatales en Ciudad Juárez, como ha sucedido en municipios como Nuevo Casas Grandes y algunos más.

Santiago de la Peña indicó que serán los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) quienes determinarán si hay cambios o no en la estrategia de seguridad, ante la denuncia de hechos delictivos en algunas zonas de la entidad.

Se pronunció por no ser reaccionarios ante versiones que no han sido confirmadas, por lo esperará las declaraciones de los encargados de seguridad para que comuniquen lo que está sucediendo.