Descarta Rodríguez Giner declinar a favor de otro candidato

Ciudad Juárez.– A horas de que concluyan las campañas electorales y tras la declinación de la candidata de la aspirante a la alcaldía de Chihuahua Rosario Montoya, el aspirante al cargo de Juárez del Partido Verde (PVE), Luis Fernando Rodríguez Giner, indicó para los micrófonos de Radio Net 1490 que tiene descartado seguir los pasos de su ahora excompañera.

De acuerdo con el aspirante, él ya firmó una serie de compromisos con la ciudadanía desde el primer día de su campaña. Asimismo, señaló que decantarse por algún otro contrincante no le aporta nada políticamente nada a quien deja la contienda.

"Respeto su decisión, creo que es desafortunada y es algo que yo no podría hacer porque nosotros hicimos compromisos desde el día uno con la ciudadanía. No lo comparto porque esas declinaciones no son útiles en ningún sentido, quienes siguen a un candidato no lo idolatran, que un candidato se vaya con otro no quiere decir que la gente lo vaya ir a seguir otro proceso que no conocen. Son cuestiones de fama de cinco minutos. Ni suman ni aportan nada", expresó el candidato.