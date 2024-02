Descarta especialista brote de enfermedad entre niños de Juárez

Ciudad Juárez.- Ante la alarma de algunos padres de familias por diversas publicaciones en las que aseguraban que niños de guardería y una escuela primaria estaban en riesgo por una bacteria, el pediatra neumólogo José Luis Nava descartó esta situación.

El especialista informó que ninguna autoridad pública ni privada ha reportado algún brote de enfermedades que no sean las típicas de la temporada invernal.

“Efectivamente tenemos enfermedades respiratorias e infecciosas, pero todas son de temporada, hasta el momento no se tienen ningún repunte en alguna enfermedad en específico que no sean las habituales que hemos tenido previamente en cada temporada invernal. De momento nos sea registrado por parte de Secretaria de Salud alguna alerta o sea emitido alguna notificación para los médicos de la ciudad”, explicó el pediatra neumólogo.

Refirió que es importante tener calma, mesura, así como no alarmarse de más y checar la fuente de información que se emita respecto a este tema, descartando totalmente que se tenga alguna bacteria o virus que deban tomar como alerta.

Algunas de las afecciones comunes que presentan los menores en esta época son: vómitos con diarrea, conjuntivitis, resfriados, bronquiolitis y neumonía bacteriana.

Indicó que si sus hijos llegan a presentar los siguientes síntomas es indispensable llevarlos a recibir atención médica de manera urgente:

“De momento no hay ninguna información oficial, no hay ninguna alarma encendida, no tenemos realmente ningún índice ni pico de fallecimientos. Tristemente en la ciudad por algunas enfermedades siempre va haber un fallecimiento infantil, pero suele ser por enfermedades propias de cada persona, pero hasta el momento no ha habido ninguna enfermedad nueva infecciosa que haya encendido la alarma”, finalizó el especialista.