Descarta CFE apagones aquí, incluso en el verano

Ciudad Juárez.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) descartó que apagones como los sucedidos la semana pasada en el centro del país hayan afectado a Juárez o vayan afectar en el verano.

Sergio Colín, presidente de la Asociación de Maquiladoras Index Juárez, confirmó que ninguna planta sufrió afectaciones, producto de los apagones registrados en el país hace unos días.

No obstante, para Jesús Manuel Thor Salayandía, coordinador del Bloque Empresarial Fronterizo (BEF), su preocupación está en lo que le espera a la industria en términos de suministro de energía eléctrica para el verano.

“Estamos visualizando como industriales que se va agravar el problema, porque no nos han dicho nada de que están haciendo para contener el problema y ahorita todavía no hace tanto calor, pero deja que llegue julio, agosto, cuando están los días muy fuertes de calor, las casas prenden sus aires, sus minisplits, todo lo que tengan que prender para tener un clima en sus casas, en los centros de trabajo igual, en los restaurantes, entonces va haber mayor consumo de energía, eso va agravar todo, porque no están diciendo qué van a hacer para que esto no pase”, abundó el líder industrial.

Fuentes al interior de la paraestatal aseguraron que no hay ningún riesgo, y que nunca ha habido como tal, en Juárez ha habido crecimiento y para estos casos se han realizado múltiples obras de ampliación y modernización.

En el caso de la industria, no tienen que preocuparse en cuanto a suministro de energía eléctrica para este verano, pues este año resultó sumamente robustecido el sector industrial, afirmó el directivo consultado.

“Cabe mencionar que desde el año pasado hemos trabajado de la mano con ellos (líderes de la maquiladora) para darles asesoría, (en tanto que) los industriales también tienen un área de responsabilidad operativa que deben atender y han mejorado bastante”, afirmó la fuente que pidió el anonimato.

Esta “Responsabilidad Operativa” a la que se refiere el funcionario es que la industria debe cumplir con una serie de requisitos técnicos como un centro de carga, por ejemplo, ya que no todas las fallas que se presentan en la maquila son por CFE muchas de ellas son internas y de falta de mantenimiento.

De acuerdo con la CFE, las áreas que más se afectan en el verano son del suroriente, pero no por falta de infraestructura, si no por fallas producto del vandalismo o en muchos casos conexiones irregulares, para lo cual también se tiene paralelamente proyecto de mejora y regularización de usuarios.

Además, asegura que aun la principal causa de afectación al suministro de energía en Juárez que representa el 70 por ciento de las interrupciones permanentes, es a causa de postes chocados.