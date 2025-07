Descarta alcalde regreso de placas rojas

Ciudad Juárez.– Ante la creciente molestia ciudadana por la suspensión de operación de la plataforma del Repuve, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar rechazó la posibilidad de que regrese el esquema de placas rojas a Juárez, como lo han propuesto algunos líderes de autos irregulares.

En entrevista, el alcalde fue cuestionado acerca de la posibilidad de que regresen las placas rojas debido a la falta de trámites ante el Repuve, que desde hace semanas mantiene pausado el programa.

“No estaría de acuerdo, no me gustaría de ninguna manera. Es un esquema que me parece no es saludable teniendo ahora el Repuve”, expresó el alcalde, quien dijo que se debe insistir en la reapertura de la plataforma federal para que los propietarios de vehículos puedan cumplir con los requisitos legales.

Pérez Cuéllar recordó que la iniciativa de regularización de autos “chuecos” impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue una demanda de la frontera por muchos años y que debe respetarse.

“Seguiremos insistiendo en que se reabra y que todos busquemos estar en orden, con placas y como debe de ser”, afirmó.

Finalmente, dijo que la experiencia pasada con las placas rojas no fue positiva ni para el gobierno ni para la ciudadanía.