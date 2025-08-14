Descarta alcalde quitar a titular de la SSPM tras muerte de 2 policías

Ciudad Juárez.– El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, descartó que tenga en mente quitar de su cargo al secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, tras el caso de los dos agentes ultimados cuando presuntamente se encontraban escoltando a un líder criminal.

En recientes declaraciones, el mandatario aseguró que el trabajo del secretario ha dado resultados, por lo que sería un error cesarlo.

“Ha habido resultados; creo que sería, desde mi punto de vista, un error cesar al Secretario, porque dos elementos estaban haciendo una actividad cuestionable fuera de su horario de trabajo. No le veo esa magnitud, honestamente, y obviamente le he pedido que reforcemos el cuidado y el trabajo”, dijo el mandatario.

Agregó que Juárez es una ciudad muy compleja, por lo que se enfrentarán retos como este recientemente.