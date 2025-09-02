Depresión tropical podría dejar lluvias este fin de semana en Juárez

Ciudad Juárez.– El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que cerca de las 6:00 de la mañana de este martes se formó frente a las costas de Jalisco y Colima la depresión tropical Doce-E, la cual podría fortalecerse en las próximas horas y formar la tormenta tropical Lorena.

De acuerdo con el modelo del SMN, así como el modelo GFS (Sistema de Predicción Global) del National Weather Service en Estados Unidos, para el fin de semana se espera que el fenómeno avance hasta las costas de Bahía de Kino, Sonora, lo que generará la entrada de humedad y posibles lluvias en el estado de Chihuahua y nuestra frontera debido a las bandas nubosas.

Cortesía | SMN

El US National Weather Service El Paso Texas espera que el fenómeno tenga impacto en la frontera entre el viernes 5 y domingo 7 de septiembre, lo que dejaría fuertes lluvias con potencial para generar inundaciones repentinas.

Autoridades de ambos países piden estar al pendiente de los pronósticos a través de los canales oficiales y medios de confianza, así como atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad en México.