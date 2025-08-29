Denuncian riesgo por cables tirados en la colonia Azteca

Ciudad Juárez.- Habitantes de la colonia Azteca denunciaron la presencia de cables tirados y electrificados en el cruce de las calles Nahoas y Tarahumara, los cuales, debido a la lluvia y los vientos registrados la noche del viernes, han provocado chispas que generan preocupación entre las familias del sector.

Los colonos señalaron que el problema fue reportado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde hace un mes, sin embargo, no ha sido atendido.

Comentaron que la situación se originó cuando un águila se posó sobre los cables y cayó fulminada, quedando los conductores colgando y en riesgo para quienes transitan por el lugar.

Vecinos solicitaron la atención de las autoridades para evitar un accidente mayor, pues aseguran que el peligro aumenta con las lluvias y el viento.