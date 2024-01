Denuncian muerte de policía municipal por negligencia

Ciudad Juárez.- Al interior de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) se investiga la muerte de un agente que fue asignado al cuidado de una bodega a la intemperie y a consecuencia de ello falleció el pasado 6 de enero.

El oficial, identificado solo como "De la Paz Castillo", adscrito a la Policía Especial de la SSPM, recibió la orden de resguardar una bodega abandonada, la cual por esas condiciones no contaba ni con baño o un sitio para resguardarse de las bajas temperaturas.



A través de redes sociales la familia ha hecho el señalamiento, ya que además el agente estaba delicado de salud y al saber que sería enviado a ese encargo, pidió que lo reconsideraran pues temía por su estabilidad, pero no fue escuchado por sus mandos.

En la denuncia en diversos grupos de redes sociales se lee lo siguiente:

"Lo mandaron a cuidar una bodega en Waterfill, donde no hay ni baño y estás a la interperie, el compañero fue a Servicios Médicos Municipales antes de entrar a turno y no lo incapacitaron, llegó a las 3:00 de la tarde a trabajar y empezó a vomitar, quejándose que le dolía el estómago muy fuerte, le avisó por celular al supervisor segundo de nombre Salomé Mateo quien no lo tomó en cuenta, ni le dio el apoyo como supervisor y saliendo de turno fue a urgencias, estuvo en estado grave en el hospital y hoy (6 de enero) perdió la vida, fue negligencia del supervisor y del pésimo servicio médico que tenemos".