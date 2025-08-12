Denuncian más cucarachas en Cinépolis

Ciudad Juárez.- Usuarios de las salas de Cinépolis denunciaron de nueva cuenta la presencia de cucarachas.

Enredes sociales se compartió un video en el que se observan insectos en un pasillo del cine, en esta ocasión en la sucursal Centro Mall.

Apenas el 23 de julio había sido clausurada la dulcería de la sucursal del centro comercial Misiones de esa misma franquicia por la presencia de cucarachas.

El lunes, la dulcería fue reabierta al público.

La Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coespris) es la encargada de evaluar estás situaciones y tomar acción en contra de los negocios.