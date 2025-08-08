Ciudad Juárez.- Vecinos del fraccionamiento Praderas de los Oasis denunciaron los fuertes olores que ingresan a sus viviendas debido a la acumulación de aguas negras en un parque ubicado en el cruce de la calle Praderas de los Oasis y la avenida Roma.

Indicaron que, ante la presencia de aguas negras y los malos olores, acudieron a inspeccionar el área y observaron que el agua brota de una alcantarilla dañada perteneciente a un parque industrial aledaño.

Hace algunas semanas, personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) realizó trabajos de mantenimiento en el sector, por lo que los vecinos piden a las autoridades que se solucione esta problemática, la cual ya han reportado en diversas ocasiones. Entre los reportes presentados se encuentran los siguientes folios:

R-192589-0

G7080-9534

Los habitantes comentaron que, debido a los fuertes olores (que persisten todo el día y se intensifican en las horas de mayor calor) han comenzado a presentar malestares estomacales.