Ciudad Juárez.– Al señalar la preocupación por los casos de agresiones sexuales en contra de menores de edad, y el agravante por el caso de una niña de seis años con autismo que fue violentada en su núcleo familiar, la diputada morenista María Antonieta Pérez Reyes dio a conocer hoy que se logró una vinculación a proceso y señaló la falta de perspectiva de infancia para la investigación.

La legisladora informó que la madre de la víctima le solicitó apoyo debido a que han transcurrido dos meses desde que presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) y no se había obtenido una orden de aprehensión en contra del agresor de la niña, quien señaló a su padre biológico y a la pareja sentimental del mismo.

En la atención a medios también participaron dos profesionales que brindaron el contexto del caso: la abogada Sandra Díaz Rubio, asesora jurídica de la madre de la niña afectada; y Elizabeth Zapién, perito en psicología que realizó la valoración de la niña.

El caso de abuso

Fue la madre de la niña quien se dio cuenta de situaciones que obviaron la agresión sexual, como el hecho de que la menor fue diagnosticada con una infección de transmisión sexual, informó la diputada Pérez Reyes.

El 20 de junio la madre de la menor, de quienes se han reservado las identidades, interpuso la denuncia ante la FEM, en donde se señaló al padre de la niña, identificado con las iniciales M.A.M.T. y de su pareja sentimental, identificada como Cinthia Yolanda V.V., a quien ya se le ha vinculado a proceso.

La diputada Pérez Reyes señaló que la jueza Brisa Yuridia Meraz Mendoza negó en dos ocasiones la solicitud de orden de aprehensión contra el padre de la víctima. Fue luego de que se requirió la solicitud e intervención personal de la fiscal de la FEM Wendy Chávez para la asignación de otra agente del Ministerio Público (MP) que el caso pudo avanzar, la misma jueza solo autorizó la orden de aprehensión en contra de Cinthia Yolanda V.V.

“Finalmente se logró que el día de ayer, la misma juez giró orden de aprehensión y el día de ayer martes 12 de agosto se vinculó a proceso a la pareja sentimental del padre biológico de la niña afectada, a la señora Cinthia Yolanda V.V. y queda sujeta a estar en prisión por 12 meses mientras se sigue desahogando el proceso. Esto es para nosotros un logro muy importante, porque hubo un momento en el que pensamos que el caso ya estaba perdido”, acotó la legisladora.

Respecto a la situaciones que enfrentaron para poder interponer la denuncia y que las pruebas fueran admitidas, la asesora legal Sandra Díaz Rubio señaló la falta de conocimiento y puesta en práctica de las medidas de investigación establecidas para casos que involucran a niños, niñas y adolescentes, aunado a las consideraciones para las personas con discapacidad, como es el caso de la “niña azul”.

“Batallamos hasta para que nos levantaran la querella, hay un desconocimiento total de los protocolos para llevar la atención adecuada por las características de la niña azul”, apuntó la abogada.

La perito en psicología, Elizabeth Zapien, dijo que se recabaron las pruebas psicometrías forenses que revelan que la menor cuenta con daño emocional por la agresión. Acotó que en la descripción de los hechos la niña involucra en la escena a su padre, a su madrastra y a otro menor, por lo que se está trabajando en resguardar al tercer descrito para salvaguardar su integridad una vez que M.A.M.T. continúa en libertad.

Debido a que los padres de la “niña azul” se encuentran separados, la niña víctima estuvo expuesta a sus agresores cuando estaba al cuidado de su padre biológico en los días que comparte custodia, por lo que mantienen la estrategia y la alerta de que aún no se haya emitido una orden de aprehensión contra M.A.M.T.

Falta de perspectiva hacia las infancias

Durante el proceso que se ha llevado con la indagatorias del caso, la legisladora morenista señaló la relevancia de la propuesta que llevó al Congreso del Estado, debido a que se detectó que los ministerios públicos y los jueces no cuentan con capacitación en perspectiva de infancias, relegando su derecho a la justicia, porque no sus expresiones son tomadas como válidos porque no tienen el uso o dominio de palabras de un adulto, como en este caso, donde la menor desconoce y comprende las implicaciones de un acto sexual.

“Detectamos que uno de los problemas que generaba esto es la capacitación con perspectiva de infancia, actualmente se les está dando a las fiscalías, ellos van muy adelantados tienen los programas Antenas, tienen muchos protocolos, tienen muchas herramientas para entender la realidad de un niño que está denunciando una violencia en contra de ellos. Pero los jueces no, los magistrados no y son los que finalmente deciden”, señaló Pérez Reyes.

El caso se encuentra en el periodo de tres meses de investigación complementaria, por lo que se estima que sea en noviembre cuando se lleve a cabo la siguiente audiencia contra V.V.