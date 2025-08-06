Denuncia agresión de taxista contra conductor de plataforma y usuario

Ciudad Juárez.- Un usuario de transporte de plataforma denunció una agresión física ocurrida la tarde del martes perpetrada por un taxista.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 de la tarde en la Central Camionera de Ciudad Juárez ubicada en el bulevar Oscar Flores Sánchez.

Según el relato, el hombre y el conductor de un servicio de plataforma que solicitó fueron agredidos por los taxistas apostados en el sitio de la Central.

La víctima dijo que la agresión ocurrió debido a que utilizó un servicio de plataforma y no uno de taxis.

"Fui agredido verbal y físicamente por los taxistas que se encuentran en la Central de autobuses de ciudad Juárez, donde pasan los Omnibus, Chihuahuenses, entre otros, me gustaría que me ayudaran compartiendo lo que sufrí con estos taxistas para ver si se puede hacer algo, me gustaría ayuda para poder identificarlos", fue parte de la publicación del afectado.