Demoras en el transporte público por paro preocupan a usuarios en Juárez

Ciudad Juárez.– El aumento en las supervisiones que buscan regular los camiones que operan en las diferentes líneas de transporte en la ciudad ha incrementado hasta tres veces la espera por parte de los usuarios, y es que hoy inició un paro de transportistas para mostrar su inconformidad con el operativo realizado por el Gobierno del Estado, a través de la dirección de Transporte de la Zona Norte.

Los pasajeros mostraron preocupación de que la situación pueda afectar sus trayectos el resto de la semana.

El operador de la unidad 432 de la línea 1A Unitec dio a conocer que la medida de "paro" fue tomada por gran parte de los concesionarios.

Usuarios se ven golpeados por la medida

Momentos después de abordar el transporte, la señora María realizó una llamada e informó a su familiar quien la espera en su destino que llegaría tarde debido a la tardanza de la ruta.

La mujer afirmó que esperó hasta tres veces más de lo habitual, pues de una espera regular de siete a 10 minutos, esperó media hora a que pasara el camión, tiempo en el que otros usuarios se acumularon en la parada y al abordar la unidad quedó llena.

Ante el Operativo de Verificación aplicado por la Dirección de Transporte Zona Norte desde el lunes 10 de marzo por la mañana, una de las multas alcanzó los 13 mil pesos por la infracción de “prestar servicio sin autorización”, lo que implica que las unidades no cuenten con placas.

“Empezamos un operativo para identificar unidades de transporte público que no cumplieran con los requisitos de ley, que no traen placas, que estuvieran en malas condiciones mecánicas, los choferes no trajeran la licencia de conducir correspondiente. Las que no cumplían con los requisitos de ley fueron retiradas y enviadas al corralón”, detalló Armando Herrerías, titular de la dirección de Transporte.